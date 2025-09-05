Зеленський запропонував Словаччині позбутися російської залежності та назвав "один принцип"

Україна готова допомогти забезпечити енергетичну стабільність Словаччини. Але Братислава повинна перестати купувати російські енергоресурси.
Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава української держави наголосив, що Україна готова забезпечувати енергостабільність для Словаччини та інших партнерів і мати спільні проєкти.
"У нас тільки один принцип - не російські енергоресурси", - додав він.
Зеленський розповів, що питання енергетики стало однією з тем переговорів із Фіцо. Вони домовились про зустріч представників урядів уже 20 жовтня.
"Ми готові мати спільні енергетичні проекти, ми готові до постачання нафти і газу на територію Словаччини, і я сказав про це прем'єру, якщо це не російський газ і російська нафта. Тому що у нас війна, точка", - зазначив президент.
Нагадаємо, Словаччина продовжує купувати російську нафту. Навіть попри плани Євросоюзу повністю відмовитися від російських енергоресурсів, Братислава поки що не поспішає шукати альтернативні джерела поставок.
Українські захисники в серпні кілька разів атакували нафтопровід "Дружба", яким Словаччина отримує російську нафту.
У відповідь міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар пригрозив, що його країна може зупинити експорт дизельного палива в Україну.
Він зазначав, що захист поставок російської нафти до Словаччини відповідає національним інтересам країни.