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Зеленский предложил Раде ратифицировать Римский устав

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский предложил Верховной раде ратифицировать Римский статут. Одна из главных причин - действия государства-агрессора на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №0285.

Как предусматривает проект закона, Украина ратифицирует Римский статут, но в течение семи лет после ратификации не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении украинцев по совершению преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статут.

В то же время Зеленский внес законопроект №11484, который предусматривает дополнение статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Украины, связанных с международными преступлениями, в соответствии с положениями Римского статута МУС.

Римский статут МУС на сегодняшний день ратифицировали 124 государства. В то же время не подписали и не ратифицировали статут, среди прочих, такие страны, как Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан и Россия. США в свое время подписывали устав, но впоследствии отозвали свою подпись.

Напомним, что Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его.

Что такое Римский устав

Римский устав - это международный договор, учредивший Международный уголовный суд.

В частности, устав позволяет Международному уголовному суду расследовать и привлечь к ответственности виновных в четырех самых тяжелых международных правонарушениях:

  • преступлении геноцида,
  • военных преступлениях,
  • преступлениях против человечности,
  • преступлении агрессии.

Римский устав также позволяет МКС открывать расследование в отношении конкретных людей, как это, к примеру, было с российским диктатором Владимиром Путиным.

Мы сообщали, что в июне этого года в Офисе президента прошло обсуждение необходимости ратификации Римского устава. В ходе обсуждения участники пришли к решению, что ратификация не будет нести никаких рисков Украине.

РБК-Украина писала, что в Офисе президента Украины планируют завершить подготовительные работы по ратификации Римского устава до конца текущего года.

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