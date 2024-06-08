Риски отсутствуют. В Украине обдумывают ратификацию Римского устава

В Офисе президента прошло обсуждение необходимости ратификации Римского устава. В ходе обсуждения участники пришли к решению, что ратификация не будет нести никаких рисков Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

На совещании, которое проводили генпрокурор Андрей Костин и заместитель руководителя ОП Ирина Мудра, присутствовали представители министерств обороны, юстиции, иностранных и внутренних дел, СБУ, ГУР и Нацполиции.

"Участники достигли согласия по поводу отсутствия рисков, связанных с ратификацией: Украина уже признала юрисдикцию суда. Также Международный уголовный суд дополняет национальные системы уголовного правосудия и принимает дела только тогда, когда национальные суды государства не могут или не хотят обеспечивать ответственность за определенные преступления", - рассказали в ОП.

Что такое Римский устав

Римский устав - международный договор, предусматривавший создание Международного уголовного суда. Устав определяет порядок работы суда и то, какие преступления он рассматривает. В частности, юрисдикция МУС распространяется на геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессии.

Римский устав также позволяет МУС открывать расследование в отношении конкретных людей, совершивших тяжкие международные преступления. МУС имеет полномочия вести расследование даже по высшему руководству государств.

Римский устав ратифицировали на сегодня более 120 стран. Украина подписала Римский устав 20 января 2000 года, но не ратифицировала его.