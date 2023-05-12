ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нет никакой секретной миссии Ватикана по окончанию войны, - Подоляк

Новина українською →
Пятница 12 мая 2023 21:43
Нет никакой секретной миссии Ватикана по окончанию войны, - Подоляк Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Нет никакой секретной миссии Ватикана по поводу окончания войны. При этом инициатива Святого престола, которая касается переговорного процесса Украины и РФ, не согласовывалась с Киевом.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Нет никакой секретной миссии, безусловно. Есть определенное участие Ватикана в гуманитарных составляющих по обмену и так далее. Но это уже в Штаб (обращаться, - ред.) по обмену пленными. Но между тем, не может быть никакой секретной миссии", - заявил он.

При этом Подоляк подчеркнул, что что в вопросе переговорного процесса посредником может быть кто угодно. В частности, как и Китай, так и Ватикан.

Он добавил, что принцип президента Владимира Зеленского в вопросе мирных переговоров - максимальная прозрачность.

"Постепенно позиции радикализировались, потому что мы понимали, что нет смысла с Россией о чем-то говорить и садиться за стол переговоров с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным или его представителями. Это абсолютно точно лишено любой рациональности", - сказал он.

Напомним, 10 апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Такое заявление понтифик сделал после своего визита в Будапешт, где встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Илларионом, представителем Русской православной церкви в Будапеште.

Однако позже в Офисе президента заявили, что Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана, о которой говорил Папа Римский Франциск. Власти страны не дали согласия на такие инициативы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ватикан Папа римский Война России против Украины Михаил Подоляк
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть