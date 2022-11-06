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В Европе теплеет быстрее чем где угодно. ООН зафиксировала самые горячие годы в истории

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Европа, Воскресенье 06 ноября 2022 21:48
В Европе теплеет быстрее чем где угодно. ООН зафиксировала самые горячие годы в истории Фото: люди переживают сейчас самые горячие годы в истории наблюдений, особенно в Европе (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Последние восемь лет являются самыми теплыми в истории наблюдений за климатом. В то же время, за последние 30 лет температура в Европе росла вдвое быстрее по сравнению с глобальным показателем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

По данным авторов доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО) "Состояние глобального климата в 2022 году", глобальному повышению температуры способствовала восходящая динамика концентрации парниковых газов. Они указывают, что экстремальный рост температуры, засухи и наводнения затронули в этом году миллионы людей и принесли миллиарды долларов убытков.

Вызванные потеплением климатические изменения, например, в 2021 году привели в Европе к гибели сотен людей, а их последствия повлияли на жизнь более полумиллиона европейцев. По оценкам экспертов, экономикам стран еврозоны были причинены убытки на сумму более 50 млрд долларов США.

"За период с 1991-го по 2021 год температура в европейских странах повышалась со средней скоростью около половины градуса за десятилетие. Из-за этого с 1997-го по 2021 год ледники Альп потеряли 30 метров толщины льда. Кроме того, тает ледовый панцирь Гренландии, ускоряя повышение уровня воды в мировом океане", - отмечают эксперты.

По прогнозам ВМО и службы ЕС по изучению климата Copernicus, число стихийных бедствий из-за изменений климата и дальше будет расти, причем в Европе быстрее, чем в среднем по планете.

Напомним, ученые сделали предупреждение: глобальное потепление может спровоцировать новые пандемии.

Ранее сообщалось, что делегаты климатического саммита COP27 договорились включить в программу обсуждения вопрос о том, должны ли богатые страны компенсировать экологический тариф бедным странам как наиболее уязвимым к изменению климата.

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