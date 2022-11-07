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Мир находится на пути к "климатическому аду", - Генсек ООН

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Египет, Понедельник 07 ноября 2022 18:25
Мир находится на пути к "климатическому аду", - Генсек ООН Фото: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своей вступительной речи на климатическом саммите COP27 в Египте заявил, что в настоящее время мир находится на пути к "климатическому аду" на фоне роста выбросов парниковых газов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы проигрываем. Выбросы парниковых газов увеличиваются. Глобальная температура растет. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на автобане к "климатическому аду", и нога давит на педаль газа", - заявил Гутерреш.

Генсек ООН назвал изменение климата определяющей проблемой и центральным вызовом нашего столетия.

"Деятельность человека является причиной проблемы климата. Человеческие действия должны быть и решением. Наука однозначна: любая возможность ограничить повышение температуры до 1,5 градуса означает достижение глобальных чистых нулевых выбросов к 2050 году. Мы приближаемся к точке невозврата. Чтобы избежать страшной судьбы , все страны G20 должны ускорить переход прямо сейчас - в этом десятилетии", - подчеркнул он.

Гутерреш добавил, что развитые страны должны взять на себя инициативу по этому вопросу.

Он также призвал договориться о "соглашении климатической солидарности".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Европе теплеет быстрее, чем на других континентах. ООН зафиксировала самые горячие годы в истории.

Также раньше мы писали, что делегаты климатического саммита COP27 договорились включить в программу обсуждения вопрос о том, должны ли богатые страны компенсировать экологический тариф бедным странам, как наиболее уязвимым к изменению климата.

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