Зеленский предложил Келлогу поехать на фронт

"Я бы начал здесь с Келлога, и тогда перейдем к плану. Как я сказал, американской стороне надо больше деталей, больше знаний происходящего, и именно понять реалии. Не под чьим-то влиянием, а самим увидеть это. Сделать все, чтобы найти возможность, время и быть ближе к фронту. Я сказал Келлогу, что поеду с ним на фронт, если он будет готов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что для него важно, чтобы Келлог сам увидел ситуацию на фронте в Украине.

"Я хочу, чтобы он имел доклад от военных, чтобы он встретился с (главнокомандующим ВСУ Александром, - ред.) Сырским, может с командирами бригад. И после этого я хочу, чтобы он все это привез (президенту США Дональду, - ред.) Трампу. Показал, рассказал", - отметил президент.

По его мнению, после этого, наверное, стороны будут ближе к пониманию того, как Украина видит это.

"Хотя бы шаги. И после этого я буду готов проговорить эти шаги с Трампом", - сказал он.