Зеленський запропонував Келлогу поїхати на фронт

"Я б почав тут з Келлога, і тоді перейдемо до плану. Як я сказав, американській стороні треба більше деталей, більше знань того, що відбувається, і саме зрозуміти реалії. Не під чиїмось впливом, а самим побачити це. Зробити все, щоб знайти можливість, час та бути ближчим до фронту. Я сказав Келлогу, що поїду з ним на фронт, якщо він буде готовим", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що для нього важливо, щоб Келлог сам побачив ситуацію на фронті в Україні.

"Я хочу, щоб він мав доповідь від військових, щоб він зустрівся з (головнокомандувачем ЗСУ Олександром, - ред.) Сирським, може з командирами бригад. І після цього я хочу, щоб він все це привіз (президенту США Дональду, - ред.) Трампу. Показав, розказав", - зауважив президент.

На його думку, після цього, напевно, сторони будуть ближчі до розуміння того, як Україна бачить це.

"Хоча б кроки. І після цього я буду готовий проговорити ці кроки з Трампом", - сказав він.