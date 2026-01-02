RU

Зеленский предложил Федорову стать министром обороны

Фото: Михаил Федоров, первый вице-премьер Украины (пресс-служба Минцифры)
Автор: Иван Носальский

Первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров может возглавить Министерство обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Он глубоко занимается вопросом "Линии дронов", работает результативно в цифровизации госуслуг и процессов", - отметил Зеленский. 

По его словам, сейчас необходимо реализовать в сфере обороны такие изменения, "которые помогут". 

Он уточнил, что действующий министр обороны Денис Шмыгаль остается в команде. Президент предложил ему другое направление в государственной работе. 

Зеленский подчеркнул, что в 2025 году Минобороны дало хорошие результаты. В частности, в декабре было выполнено поручение по производству дронов-перехватчиков - более тысячи единиц в сутки. 

Михаил Федоров

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области.

Высшее образование получил в Запорожском национальном университете, где окончил факультет социологии и управления по специальности "социология".

До прихода в государственную власть Федоров занимался предпринимательской и проектной деятельностью в сфере цифровых коммуникаций и маркетинга.

В 2019 году он стал руководителем цифрового направления избирательной кампании Владимира Зеленского, после чего был назначен вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины.

В этой должности Федоров курирует развитие электронного правительства, цифровых государственных услуг и внедрение инновационных технологий в публичном секторе.

В 2023 году Михаил Федоров был назначен первым вице-премьером Украины, министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины. 

Уже в июле 2025 года Федоров получил должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины.

К слову, сегодня, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько кадровых перестановок. В частности, новым руководителем Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов.

Место Буданова в ГУР занял уже бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

