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Зеленский предложил Дублину новое оборонное соглашение

01:02 02.07.2026 Чт
2 мин
Drone Deal может служить для укрепления безопасности неба и моря, считает Зеленский.
aimg Филипп Бойко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский в Ирландии (Офис Президента)

Украина предложила Ирландии заключить специальное соглашение в области беспилотных технологий под названием Drone Deal. Новая инициатива должна укрепить безопасность в небе и море через прямое сотрудничество бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

В ходе официального визита в Дублин глава украинского государства встретился с ирландским коллегой. Главной темой разговора стали инновации. Киев стремится установить прямые связи между оборонными предприятиями обеих стран.

По словам президента Зеленского, Украина уже начала активный диалог с Ирландией по поводу новых технологий. Это касается как разработки, так и производства современных систем.

Украина готова делиться своим опытом. Это касается не только конструирования, но и боевого применения БПЛА. Президент отметил важность прямого взаимодействия компаний.

"Мы предлагаем Drone Deal, соответствующие технологии. Это позволяет построить прямое и действенное сотрудничество между нашими предприятиями, компаниями", - отметил Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что Drone Deal защитит Ирландию (инфографика РБК-Украина)

Украинский президент ожидает скорейшего рассмотрения предложения. Ирландский бизнес может получить доступ к уникальным украинским разработкам. Это поможет обеим странам.

Украина надеется на положительное решение и о том, что сотрудничество охватит несколько стратегических направлений.

Среди приоритетов:

  • защиту воздушного пространства от угроз;
  • обеспечение безопасности морских путей;
  • развитие цифровых систем управления

"Очень верим, что Ирландия будет положительно рассматривать такие возможности будущего сотрудничества. Это безопасность неба, это безопасность моря", - резюмировал президент.

Следует добавить, что Ирландия продолжает поддерживать Украину на дипломатическом и гуманитарном уровнях.

Контекст новости

Украина активно продвигает технологии своих дронов в рамках инициативы Drone Deal. Недавно Латвия официально стала участником инициативы Drone Deal – международного соглашения о сотрудничестве в сфере оборонных технологий, в частности разработки и производства беспилотных систем.

А стало известно, что американский производитель беспилотников Powerus и украинская компания Swarmer объединились, чтобы поставлять Пентагону дроны с технологией роевого управления.

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