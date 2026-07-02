Зеленський запропонував Дубліну нову оборонну угоду

Україна запропонувала Ірландії укласти спеціальну угоду у сфері безпілотних технологій під назвою Drone Deal. Нова ініціатива має зміцнити безпеку в небі та на морі через пряму співпрацю бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.
Під час офіційного візиту до Дубліна глава української держави зустрівся з ірландським колегою. Головною темою розмови стали інновації. Київ прагне налагодити прямі зв'язки між оборонними підприємствами обох країн.
За словами президента Зеленського, Україна вже почала активний діалог з Ірландією щодо нових технологій. Це стосується як розробки, так і виробництва сучасних систем.
Україна готова ділитися власним досвідом. Це стосується не лише конструювання, а й бойового застосування БпЛА. Президент наголосив на важливості прямої взаємодії компаній.
"Ми пропонуємо Drone Deal, відповідні технології. Це дає можливість побудувати пряму і дієву співпрацю між нашими підприємствами, компаніями", - зауважив Володимир Зеленський.
Український президент очікує на швидкий розгляд пропозиції. Ірландський бізнес може отримати доступ до унікальних українських розробок. Це допоможе обом країнам.
Україна сподівається на позитивне рішення і те, що співпраця охопить кілька стратегічних напрямків.
Серед пріоритетів:
"Дуже віримо, що Ірландія позитивно буде розглядати такі можливості майбутньої співпраці. Це безпека неба, це безпека моря", – резюмував президент.
Варто додати, що Ірландія продовжує підтримувати Україну на дипломатичному та гуманітарному рівнях.
Україна активно просуває технології своїх дронів в рамках ініціативи Drone Deal. Нещодавно Латвія офіційно стала учасником ініціативи Drone Deal - міжнародної угоди про співпрацю у сфері оборонних технологій, зокрема розроблення та виробництва безпілотних систем.
А ще стало відомо, що американський виробник безпілотників Powerus та українська компанія Swarmer об'єдналися, щоб постачати Пентагону дрони з технологією ройового управління.