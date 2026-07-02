Зеленський запропонував Дубліну нову оборонну угоду

Під час офіційного візиту до Дубліна глава української держави зустрівся з ірландським колегою. Головною темою розмови стали інновації. Київ прагне налагодити прямі зв'язки між оборонними підприємствами обох країн.

За словами президента Зеленського, Україна вже почала активний діалог з Ірландією щодо нових технологій. Це стосується як розробки, так і виробництва сучасних систем.

Україна готова ділитися власним досвідом. Це стосується не лише конструювання, а й бойового застосування БпЛА. Президент наголосив на важливості прямої взаємодії компаній.

"Ми пропонуємо Drone Deal, відповідні технології. Це дає можливість побудувати пряму і дієву співпрацю між нашими підприємствами, компаніями", - зауважив Володимир Зеленський.

Зеленський вважає, що Drone Deal захистить Ірландію (інфографіка РБК-Україна)

Український президент очікує на швидкий розгляд пропозиції. Ірландський бізнес може отримати доступ до унікальних українських розробок. Це допоможе обом країнам.

Україна сподівається на позитивне рішення і те, що співпраця охопить кілька стратегічних напрямків.

Серед пріоритетів:

захист повітряного простору від загроз;

гарантування безпеки морських шляхів;

розвиток цифрових систем управління.

"Дуже віримо, що Ірландія позитивно буде розглядати такі можливості майбутньої співпраці. Це безпека неба, це безпека моря", – резюмував президент.

Варто додати, що Ірландія продовжує підтримувати Україну на дипломатичному та гуманітарному рівнях.