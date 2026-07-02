UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський запропонував Дубліну нову оборонну угоду

01:02 02.07.2026 Чт
2 хв
Drone Deal може служити для зміцнення безпеки неба та моря країни, вважає Зеленський
aimg Пилип Бойко
Фото: президент України Володимир Зеленський в Ірландії (Офіс Президента)

Україна запропонувала Ірландії укласти спеціальну угоду у сфері безпілотних технологій під назвою Drone Deal. Нова ініціатива має зміцнити безпеку в небі та на морі через пряму співпрацю бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

Під час офіційного візиту до Дубліна глава української держави зустрівся з ірландським колегою. Головною темою розмови стали інновації. Київ прагне налагодити прямі зв'язки між оборонними підприємствами обох країн.

За словами президента Зеленського, Україна вже почала активний діалог з Ірландією щодо нових технологій. Це стосується як розробки, так і виробництва сучасних систем.

Україна готова ділитися власним досвідом. Це стосується не лише конструювання, а й бойового застосування БпЛА. Президент наголосив на важливості прямої взаємодії компаній.

"Ми пропонуємо Drone Deal, відповідні технології. Це дає можливість побудувати пряму і дієву співпрацю між нашими підприємствами, компаніями", - зауважив Володимир Зеленський.

Зеленський вважає, що Drone Deal захистить Ірландію (інфографіка РБК-Україна)

Український президент очікує на швидкий розгляд пропозиції. Ірландський бізнес може отримати доступ до унікальних українських розробок. Це допоможе обом країнам.

Україна сподівається на позитивне рішення і те, що співпраця охопить кілька стратегічних напрямків.

Серед пріоритетів:

  • захист повітряного простору від загроз;
  • гарантування безпеки морських шляхів;
  • розвиток цифрових систем управління.

"Дуже віримо, що Ірландія позитивно буде розглядати такі можливості майбутньої співпраці. Це безпека неба, це безпека моря", – резюмував президент.

Варто додати, що Ірландія продовжує підтримувати Україну на дипломатичному та гуманітарному рівнях.

Контекст новини

Україна активно просуває технології своїх дронів в рамках ініціативи Drone Deal. Нещодавно Латвія офіційно стала учасником ініціативи Drone Deal - міжнародної угоди про співпрацю у сфері оборонних технологій, зокрема розроблення та виробництва безпілотних систем.

А ще стало відомо, що американський виробник безпілотників Powerus та українська компанія Swarmer об'єдналися, щоб постачати Пентагону дрони з технологією ройового управління.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Drone DealsДрониОПК