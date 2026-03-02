Удар по нефтяным объектам Ирана: Саудовская Аравия назвала условие для ответа

Саудовская Аравия угрожает нанести удар по иранским нефтяным объектам, если Тегеран осуществит "скоординированную" атаку на Saudi Aramco.

Об этом пишет AFP, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters .

Источник рассказал AFP, что Саудовская Аравия нанесет удар по "иранским нефтяным объектам, если Иран осуществит скоординированную атаку на Aramco".

Saudi Aramco (полное название Saudi Arabian Oil Group, ранее также Saudi Arabian Oil Company) - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии.

Что предшествовало

Утром в понедельник, 2 марта, нефтеперерабатывающий завод Aramco в Саудовской Аравии попал под удар дронов-камикадзе "Шахед" Ирана. Reuters написало, что два беспилотника перехватили, а обломки упали на территории завода и вызвали "небольшой пожар".

"Нападение на нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура в Саудовской Аравии знаменует собой значительную эскалацию, и энергетическая инфраструктура Персидского залива теперь находится под прицелом Ирана", - сообщил агентству эксперт в нефтяной отрасли Торбьерна Солтведта.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, в субботу, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серии ударов по Ирану. По словам американского президента Дональда Трампа, США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима.

По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.