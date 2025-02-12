Зеленский о призывах США к выборам: если Келлог приедет в Украину, он все поймет

Как отметил президент, в вопросе призыва к выборам президента, для него не было никакого сюрприза. По его словам, у всех тех, кто приезжает с визитом в Украину - меняется позиция по этому вопросу.

"Важно, чтобы Келлог приехал в Украину, тогда он поймет людей, обстоятельства, увидит отношение украинцев к выборам. Это не просто вопрос законодательства или Конституции. Я думаю, что он должен сам спросить у людей и он услышит, что люди не поймут, как это можно делать во время войны. Это вопрос безопасности, справедливости в отношении военных, сложно с людьми, которые на временно оккупированных территориях", - добавил он.

Зеленский добавил, что все люди, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, а также 8 млн человек, которые выехали за границу, не смогут голосовать, что может стать сигналом о том, что Украина якобы забыла о них. Киев не планирует ожидать десятки лет, чтобы "решить все вопросы" и начать голосование. В то же время спешить с этим вопросом также нельзя.

"Второе - мы должны слышать людей, они выбирают, это внутренний вопрос. При всем уважении к США, но не может просто сказать кто-то "я хочу выборы в Украине". Это суверенное право Украины и украинцев. Я за то, чтобы люди все видели своими глазами. Я думаю, что после того, как Келлог приедет, он все поймет", - отметил президент.

Планирует ли Зеленский баллотироваться

По словам президента, он пока не знает, планирует ли баллотироваться на второй срок. На фоне полномасштабной войны, этот вопрос пока является для него риторическим.