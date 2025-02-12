Зеленський про заклики США до виборів: якщо Келлог приїде до України, він усе зрозуміє

Якщо спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог відвідає Україну, він зрозуміє, наскільки питання виборів президента наразі є недоречним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю для The Guardian.
Як відзначив президент, в питанні заклику до виборів президента, для нього не було жодного сюрпризу. За його словами, у всіх тих, хто приїздить з візитом до України - змінюється позиція щодо цього питання.
"Важливо, щоб Келлог приїхав в Україну, тоді він зрозуміє людей, обставини, побачить ставлення українців до виборів. Це не просто питання законодавства чи Конституції. Я гадаю, що він має сам запитати у людей і він почує, що люди не зрозуміють, як це можна робити під час війни. Це питання безпеки, справедливості щодо військових, складно з людьми, які на тимчасово окупованих територіях", - додав він.
Зеленський додав, що усі люди, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також 8 млн людей, які виїхали за кордон, не матимуть змоги голосувати, що може стати сигналом про те, що Україна нібито забула про них. Київ не планує очікувати десятки років, щоб "вирішити усі питання" та розпочати голосування. Водночас поспішати з цим питанням також не можна.
"Друге - ми повинні чути людей, вони обирають, це внутрішнє питання. При всій повазі до США, але не може просто сказати хтось "я хочу вибори в Україні". Це суверенне право України і українців. Я за те, щоб люди все бачили своїми очима. Я думаю, що після того, як Келлог приїде, він все зрозуміє", - відзначив президент.
За словами президента, він наразі не знає, чи планує балотуватись на другий термін. На тлі повномасштабної війни, це питання наразі є для нього риторичним.
Нещодавно Келлог заявив, що Штати хочуть проведення виборів в Україні у випадку, якщо буде перемир'я з РФ. Коментуючи це, радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин назвав план провальним.
За словами посла України в США Оксани Маркарової, Вашингтон наразі не обговорював питання виборів з Києвом, однак Україна готова до цього.
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