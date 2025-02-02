У Зеленского о "плане" Келлогга: провальный, если только о прекращении огня и выборах

Вчера спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы до конца года Киев провел выборы в стране, особенно, если будет перемирие с РФ. Однако такой план является провальным.

Об заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"В ответ на вопрос Reuters относительно высказываний господина Келлогга о прекращении огня и выборах - мы не видели полного интервью Келлогга, только несколько цитат о выборах, поэтому сложно полностью оценить его позицию. Но если его план - это только прекращение огня и выборы, то это провальный план - Путина не запугать только этими двумя вещами", - написал Литвин.

Он отметил, что Москва продолжает наращивать производство ракет и боеприпасов, а также находить новые способы обхода санкций и заработка денег на нефти. И все это оружие создается не для того, чтобы уважать демократических соседей.

Литвин добавил, что военный союз РФ и КНДР "явно не связан с уважением к прекращению огня. Поэтому Украина предпочла бы увидеть "более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров" нашей страны.

"Но мы помним, что президент Трамп на своих встречах с президентом Зеленским глубоко и мудро говорил о ситуации и о том, что на самом деле может оказать давление на Путина. Вот почему важно быстро перейти к реальной работе между командами над конкретным планом по прекращению войны и обеспечению прочного мира", - резюмировал советник президента Украины Владимира Зеленского.