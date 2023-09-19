Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Как сообщается, Зеленский критикует ООН за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на агрессивную войну против Украины.

Президент подчеркнул, что в международном сообществе "все еще есть - это стыдно, но все же - место для российских террористов".

Россия является постоянным членом Совбеза ООН и имеет право вето.

Кроме того, заседание Генассамблеи ООН также ожидается выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

На вопрос, будет ли Зеленский оставаться в зале и слушать его выступление, президент ответил: "Я не знаю, как это будет, действительно не знаю".

Визит Зеленского в США

Самолет с украинским президентом приземлился в Нью-Йорке вечером 18 сентября. Согласно плану, у Зеленского запланированы встречи с американскими политиками, бизнесменами, а также выступление на Генассамблее ООН.

Кроме того, президент Украины 20 сентября проведет в Нью-Йорке встречу с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, а также планируется встреча с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне.

Более подробно о том, чего ждать от визита президента Украины в США, - читайте в материале РБК-Украина.

Совбез ООН

Отметим, что в состав ООН входят пять постоянных членов, обладающих правом вето. В их числе Британия, Китай, США, Франция и Россия.

Украинские политики неоднократно заявляли, что Россия находится в ООН незаконно, ведь она узурпировала место СССР - заняла кресло постоянного члена Совбеза в обход необходимых процедур на основании письма тогдашнего российского президента Бориса Ельцина.

В Украине также призвали ООН к "перезагрузке". В частности, организации следует лишить Россию права вето, обновить состав Совбеза и восстановить доверие к ООН.

Также добавим, что на сегодняшнем заседании Совбеза ООН будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. При этом там должен быть и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Зеленский отметил, что Украина не выбирала этот формат и добавил: "Если ООН считает, что там должна быть страна-террорист, то это вопрос к ним".