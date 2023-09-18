Зеленский едет в США: чего ждать от визита

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Соединенные Штаты Америки (США). Там он выступит на Генассамблее ООН, будет присутствовать на заседании Совбеза ООН, а также встретится с мировыми лидерами, в том числе с американским президентом Джо Байденом.

Подробнее об ожиданиях от визита Зеленского в США - в материале РБК-Украина.

Отметим, по состоянию на сегодня официальной программы визита нет в публичном доступе. Однако в СМИ появился приблизительный график на 19-21 сентября.

День первый. Дебаты на Генассамблее ООН

Завтра стартуют общие дебаты на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Согласно предварительным раскладам, Владимир Зеленский выступит в первой половине дня 19 сентября.

Неделя дебатов посвящена теме "Восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий по повестке дня до 2030 года и ее целей устойчивого развития для обеспечения мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех".

Фото: Владимир Зеленский выступит на дебатах Генассамблеи ООН и будет говорить о формуле мира (Getty Images)

В первый день с трибуны выступят порядка 40 президентов, в том числе лидеры США Джо Байден, Польши Анджей Дуда, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Бразилии Лула да Силва, Чехии Петр Павел и т.д.

Ожидается, что в штаб-квартире ООН в США соберутся более 140 глав государств и правительств. Еще одной темой дебатов станет привлечение России к юридической ответственности за агрессию против Украины и военные преступления.

О чем будет говорить Зеленский

Как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Зеленский на площадке ООН будет отстаивать необходимость скорейшей победы над Россией. А также будет объяснять, почему война должна иметь справедливый конец и почему помощь Украине - это вклад в стабильность и восстановление международного права.

Кроме того, Зеленский подчеркнет, что "окончание войны можно ускорить, если будет достаточное количество оружия для Украины".

Другой представитель ОП Игорь Жовква еще в августе сообщил, что президент будет говорить о формуле мира, специальном трибунале для России и механизме возмещения ущерба от войны. По его словам, визит "в том или ином формате" будет посвящен встречам по формуле мира.

"Будет много двусторонних встреч, в том числе со странами Глобального Юга, в том числе и с других континентов. Мы по максимуму используем эту возможность визита в Нью-Йорк, который, уверены, принесет весомые результаты", - добавил замглавы ОП.

А постпред Украины при ООН Сергей Кислица объяснял важность выступления Зеленского на Генеральной ассамблее.

"Наш президент в списке выступающих стоит в первой половине первого дня, что очень важно. Это, по сути, отражает то место и значение, которое занимает Украина в глобальных вопросах", - говорил он в начале сентября.

День второй. Зеленский на Совбезе ООН

Открытое заседание Совета безопасности ООН пройдет на следующий день, 20 сентября. И как заявлял албанский посол Ферит Ходжа, оно пройдет при участии украинского президента Зеленского.

"Могу почти подтвердить… президент Зеленский будет присутствовать в Нью-Йорке. Это будет его первый визит в город, в ООН, после начала полномасштабного вторжения России, и первое участие в Совбезе ООН здесь", - говорил он.

На данный момент именно Албания председательствует в Совбез, состоящем из 15 стран-участниц. Заседание 20 сентября будет посвящено российско-украинской войне.

Немецкая сторона сообщила, что канцлер Олаф Шольц "расскажет мировому сообществу обо всех ужасах войны и масштабах нарушений международного права, а также напомнит о том, что продовольственный и энергетический кризис, как и глобальная инфляция, являются следствием российских действий".

Фото: на заседании Совбеза ООН может присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)

Примечательно, что на заседании Совбеза, возможно, будет и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщили пропагандистские СМИ со ссылкой на постпреда России Василия Небензю.

Как пишет Politico, представители Украины отказались комментировать, возможно ли участие Зеленского в таком заседании вместе с Лавровым.

По данным американского издания, Лавров, вероятнее всего, проведет встречи с лидерами стран Глобального Юга. Однако и украинская сторона попытается заручиться их поддержкой. Одна из главных задач - убедить страны Глобального Юга давить на Кремль, чтобы остановить военную активность России в Черном море. Кроме того, Зеленский намерен заручиться поддержкой стран, которые экономически связаны с РФ и Китаем.

Немецкое агентство dpa отмечает, что все внимание будет прикована к тому, произойдет ли конфронтация между Зеленским и Лавровым к кулуарах Генассамблеи или на Совбезе. Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что не ждет какого-либо дипломатического прорыва.

"Я хотел бы иметь возможность выступить посредником в мирных переговорах, но я думаю, что мы далеки от того, чтобы это стало возможным", - заявил он.

Что известно о двусторонних встречах в Нью-Йорке

Владимир Зеленский в Нью-Йорке проведет ряд двусторонних встреч. На данный момент точно известно о переговорах с польским президентом Анджеем Дудой 19 сентября. Одной из тем будет импорт украинского зерна, запрет на который Варшава продлила в середине месяца.

Дуда в комментарии для польского издания PAP уже заявил, что намерен отстаивать польские интересы в этом вопросе.

"То, что украинское зерно продается в Польше, абсолютно не в наших интересах. Это не в интересах наших аграриев. Мы должны защищать свой рынок, и мы это сделаем, продолжая помогать Украине", - сказал он.

А посол Израиля Михаил Бродский анонсировал встречу Зеленского с премьером Биньямином Нетаньяху.

"Встреча премьера Израиля и президента Украины состоится в Нью-Йорке в ближайшие несколько дней во время заседания Генеральной ассамблеи ООН", - написал он в Twitter.

Недавно лидеры обеих стран провели телефонный разговор, стороны обсудили израильскую поддержку на фоне российского вторжения. Отметим, встреча в Нью-Йорке будет первой с начала полномасштабной войны. Ранее Нетаньяху подвергался критике за то, что является едва ли не единственным лидером демократической страны, который до сих пор не решился посетить Киев.

По состоянию на сегодня анонсов встреч с другими мировыми лидерами не было.

День третий. Выступление перед сенаторами и встреча с Байденом

Как пишет The Washington Post, 21 сентября Зеленский отправится в Вашингтон. Эта поездка была согласована с Белым домом, чтобы подчеркнуть важность удовлетворения Конгрессом запроса о дополнительных 24 млрд долларов для помощи Украине.

На сегодня не ясно, одобрит ли эту сумму Конгресс, поскольку в Республиканской партии есть серьезные разногласия по этому вопросу. В частности, некоторые правые республиканцы во главе с Дональдом Трампом утверждают, что США якобы и так оказывают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.

По данным CNN, украинский президент посетит Капитолийский холм и обратится к сенаторам около 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву). Встречу с сенаторами организуют лидеры обеих партий в Сенате - демократ Чак Шумер и республиканец Митч Макконелл.

Ранее этот же телеканал со ссылкой на источник в Республиканской партии сообщал, что Зеленский не будет выступать на совместном заседании Конгресса. Его обращению будет предшествовать закрытый брифинг по Украине для сенаторов, запланированный на среду.

После мероприятий на Капитолийском холме президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме. На прошлой неделе дату и место подтвердил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также добавил, что речь американского президента с трибуны Генассамблеи ООН в значительной мере будет посвящена Украине.

Что касается встречи в Белом доме, то недавно Зеленский говорил, что обсудит с Байденом поставки дальнобойных ракетных систем ATACMS. По его словам, есть надежда, что Украина получит их осенью, чтобы не делать паузу в контрнаступлении.

"Я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS, это было очень важно", - добавил он.

Тем не менее, как пишет Axios, на этой неделе Байден не объявит о предоставлении ATACMS, способных поражать цели на расстояниях до 300 километров. Дебаты на этот счет в его администрации еще продолжаются.

Отметим, поездка Зеленского в США станет второй с начала полномасштабного вторжения России. Первая состоялась во второй половине декабря 2022 года.

С чем Зеленский приехал из США в 2022-м

Визит украинского президента в США в декабре прошлого года стал первой зарубежной поездкой после российского вторжения в феврале 2022 года. Накануне визита госсекретарь США Энтони Блинкен объявил крупный пакет военной помощи на 1,85 млрд долларов.

Фото: Владимир Зеленский среди прочего привез из США гарантии поставок систем Patriot (Getty Images)

Зеленский сначала отправился в польский Жешув, откуда на борту самолета ВВС США отправился в Вашингтон. Там он встретился с Джо Байденом, который пообещал передать первую батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot для противодействия баллистическим ракетам РФ. Благодаря этим ЗРК украинская сторона получила возможность сбивать "Искандеры" и гиперзвуковые "Кинжалы".

Также президента Украины вручил Байдену медаль украинского офицера, ответственного за предоставленную систему HIMARS.

После встречи с американским коллегой Зеленский выступил на совместном заседании Конгресса США с призывом больше помогать Украине. А также вручил вице-президенту Камалле Харрис и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси сине-желтый флаг с подписями украинских военных, воюющих за Бахмут.

