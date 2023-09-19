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Зеленский об участии РФ в Совбезе ООН: не мы выбирали такой формат

Вторник 19 сентября 2023 07:35
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Зеленский об участии РФ в Совбезе ООН: не мы выбирали такой формат Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина не может выбирать формат Совета Безопасности и влиять на то, принимает ли Россия участие в заседании.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Президент Украины отметил, что ООН сама определяет формат своих мероприятий. Говоря о заседании Совбеза ООН по Украине, на котором будет присутствовать глава МИД России Сергей Лавров, Зеленский отметил: "Не мы выбирали этот формат, Если ООН считает, что там должна находиться страна-террорист, то это вопрос к ним".

Визит Зеленского в США

Самолет с украинским президентом приземлился в Нью-Йорке вечером 18 сентября. Согласно плану, у Зеленского запланированы встречи с американскими политиками, бизнесменами, а также выступление на Генассамблее ООН.

Кроме того, президент Украины 20 сентября проведет в Нью-Йорке встречу с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Более подробно о том, чего ждать от визита президента Украины в США, - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский ООН Соединенные Штаты Америки
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