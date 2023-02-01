Власти Грузии публично убивают Саакашвили, - Зеленский
В настоящее время власти Грузии публично пытают Михеила Саакашвили. Их конечной целью может быть убийство политика.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.
Зеленский показал фото Саакашвили и отметил, что фотографии ему передали перед встречей с австрийским коллегой.
"Публичная пытка гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия для политики и демократии в Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель – его убить", - подчеркнул президент.
По его данным, ранее Саакашвили был отравлен, а сейчас его медленно убивают.
"Поэтому здесь такой вопрос: Грузия она за кого сегодня, руководство? Они нейтральны, они за Россию, потому что Россия относится к своим политикам так же как сегодня руководство Грузии относится к уже не их политикам, кстати, а к гражданам Украины. Поэтому они нейтральны, либо они за Россию, либо против Украины и т.д. С большим уважением мы относимся к вопросу нейтральности, но с большим непониманием относимся к вот такому отношению", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Грузии, когда он приехал после восьмилетнего отсутствия. Ему было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, которую, по данным следствия, он совершил 28 сентября, когда тайно прибыл в порт Поти из Украины на судне, перевозившем грузовик с молочной продукцией.
Напомним, в Офисе президента Украины сообщали, что была официальная просьба в Грузию отдать Саакашвили на лечение.
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