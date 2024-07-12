Зеленский призвал расширить учебные миссии для пилотов по эксплуатации F-16

Украина призывает страны-партнеры расширить обучающие миссии для пилотов ВСУ по эксплуатации самолетов F-16, которые в рамках помощи Киев получит от Западных государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter -аккаунт (X) президента Украины Владимира Зеленского.

Высказываясь о предоставлении Украине обещанных членами "Коалиции истребителей" военных самолетов, глава государства отметил важность достаточного количества такой авиационной техники. Чтобы она, по меньшей мере, составила половину количества самолетов, которые РФ использует для войны с Украиной.

"Нам нужно достаточное количество F-16. Россия использует около 300 боевых самолетов; нам нужна по меньшей мере половина этого. Необходимо расширить обучающие миссии для пилотов", - говорится в заявлении Зеленского.

Он пояснил, что ожидание такого количества самолетов, в частности с обучением персонала, вероятно, потребует определенного времени.

"Сколько лет мы будем ждать половины из 300 самолетов при нынешних темпах поставок и обучения?" - пишет украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что война "не должна длиться так долго".

"А в случае с F-16 это не зависит от нас", - добавил он.

F-16 для Украины

Ранее сообщалось, что 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды уже приступили к передаче Украине истребителей F-16. Позже начало поставки подтвердили президент США Джо Байден, премьер Нидерландов Дик Схоф и премьер Дании Мэтте Фредериксен. Лидеры стран подчеркнули, что Украина может использовать истребители уже этим летом.

Добавим, перед этим Норвегия анонсировала передачу Украине 6 самолетов F-16. Как отметил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, поставки должны начаться в этом году.

Напомним также, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, текущие потребности Воздушных сил ВСУ оцениваются в 128 самолетах. И на сегодняшний день есть решение относительно 10-20 истребителей.