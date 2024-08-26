Зеленский призвал партнеров помочь защитить небо Украины как на Ближнем Востоке

Для эффективной защиты украинских городов и сел необходимо объединить усилия с европейскими партнерами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Он отметил, что российские ракеты и дроны сегодня наносили удары по разным регионам Украины, в частности, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой областях и Тернопольской области.

Зеленский подчеркнул, что украинские Силы противовоздушной обороны могли бы сделать значительно больше для защиты жизни мирных жителей, если бы авиация европейских соседей действовала совместно с украинскими самолетами F-16 и ПВО.

"Если такое единство эффективно сработало на Ближнем Востоке, то оно должно работать и в Европе, где жизнь имеет одинаковую ценность", - подчеркнул президент.