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Зеленский призвал партнеров помочь защитить небо Украины как на Ближнем Востоке

Понедельник 26 августа 2024 13:27
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Зеленский призвал партнеров помочь защитить небо Украины как на Ближнем Востоке Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Для эффективной защиты украинских городов и сел необходимо объединить усилия с европейскими партнерами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Он отметил, что российские ракеты и дроны сегодня наносили удары по разным регионам Украины, в частности, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой областях и Тернопольской области.

Зеленский подчеркнул, что украинские Силы противовоздушной обороны могли бы сделать значительно больше для защиты жизни мирных жителей, если бы авиация европейских соседей действовала совместно с украинскими самолетами F-16 и ПВО.

"Если такое единство эффективно сработало на Ближнем Востоке, то оно должно работать и в Европе, где жизнь имеет одинаковую ценность", - подчеркнул президент.

Массированный обстрел Украины

Российские захватчики устроили массированную воздушную атаку на Украину. В течение ночи и утра 26 августа захватчики запустили по территории Украины десятки ракет и дронов. Российская атака привела к перебоям в электроснабжении в ряде украинских городов, что, в свою очередь, вызвало отключение водоснабжения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".

Все подробности массированного обстрела – в материале РБК-Украина.

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