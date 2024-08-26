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Зеленський закликав партнерів допомогти захистити небо України, як на Близькому Сході

Понеділок 26 серпня 2024 13:27
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Зеленський закликав партнерів допомогти захистити небо України, як на Близькому Сході Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Для ефективного захисту українських міст і сіл необхідно об’єднати зусилля з європейськими партнерами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

Він зазначив, що російські ракети і дрони сьогодні завдавали ударів по різних регіонах України, зокрема, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій, Хмельницькій областях та Тернопільщині.

Зеленський наголосив, що українські Сили протиповітряної оборони могли б зробити значно більше для захисту життя мирних жителів, якби авіація європейських сусідів діяла спільно з українськими літаками F-16 та ППО.

"Якщо така єдність ефективно спрацювала на Близькому Сході, то вона повинна працювати і в Європі, де життя має однакову цінність", - підкреслив президент.

Масований обстріл України

Російські загарбники влаштували масовану повітряну атаку на Україну. Протягом ночі та ранку 26 серпня загарбники запустили по території України десятки ракет та дронів. Російська атака призвела до перебоїв в електропостачанні в низці українських міст, що, своєю чергою, викликало відключення водопостачання.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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