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Зеленский призвал лидеров стран ЕС увеличить поставки дальнобойных ракет

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Евросоюза, который проходит в Брюсселе. В частности, он призвал увеличить поставки дальнобойного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает издание, Зеленский выступил на саммите в онлайн-формате и рассказал об итогах своей недавней поездки под Бахмут. Его рассказ был эмоциональным и оказал большое влияние на 27 лидеров стран ЕС.

При этом издание добавляет, что, по информации источника в ЕС, президент Украины предупредил европейских лидеров о пяти факторах, которые могут затянуть войну. В частности, он назвал задержки поставок ракет дальнего радиуса действия, отсутствие современных самолетов и слабые места в западных санкциях.

На встрече лидеры ЕС планируют утвердить совместную закупку боеприпасов, которая была согласована еще на прошлой неделе.

Напомним, ранее глава Европейского Совета Шарль Мишель в письме указал, что на саммите стран ЕС хотят обсудить увеличение производства боеприпасов для поставок Украине.

Также мы писали, что министры обороны и иностранных дел согласовали совместную закупку боеприпасов для Украины.

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