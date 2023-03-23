Зеленський закликав лідерів країн ЄС збільшити постачання далекобійних ракет

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Євросоюзу, що проходить у Брюсселі. Зокрема, він закликав збільшити постачання далекобійної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначає видання, Зеленський виступив на саміті в онлайн-форматі та розповів про підсумки своєї нещодавньої поїздки під Бахмут. Його розповідь була емоційною і дуже вплинула на 27 лідерів країн ЄС.
При цьому видання додає, що, за інформацією джерела в ЄС, президент України попередив європейських лідерів про п'ять чинників, які можуть затягнути війну. Зокрема, він назвав затримки постачання ракет далекого радіусу дії, відсутність сучасних літаків та слабкі місця у західних санкціях.
На зустрічі лідери ЄС планують затвердити спільну закупівлю боєприпасів, яку було узгоджено ще минулого тижня.
Нагадаємо, раніше глава Європейської Ради Шарль Мішель у листі зазначив, що на саміті країн ЄС хочуть обговорити збільшення виробництва боєприпасів для постачання Україні.
Також ми писали, що міністри оборони та закордонних справ погодили спільну закупівлю боєприпасів для України.
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