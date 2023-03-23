Зеленський закликав лідерів країн ЄС збільшити постачання далекобійних ракет

Як зазначає видання, Зеленський виступив на саміті в онлайн-форматі та розповів про підсумки своєї нещодавньої поїздки під Бахмут. Його розповідь була емоційною і дуже вплинула на 27 лідерів країн ЄС.

При цьому видання додає, що, за інформацією джерела в ЄС, президент України попередив європейських лідерів про п'ять чинників, які можуть затягнути війну. Зокрема, він назвав затримки постачання ракет далекого радіусу дії, відсутність сучасних літаків та слабкі місця у західних санкціях.

На зустрічі лідери ЄС планують затвердити спільну закупівлю боєприпасів, яку було узгоджено ще минулого тижня.