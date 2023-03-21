Страны ЕС рассмотрят увеличение производства боеприпасов для поставок Украине на саммите

Лидеры стран Евросоюза обсудят вопрос наращивания производства боеприпасов на саммите, который состоится 23-24 марта. Это необходимо для предоставления Украине обещанного 1 миллиона снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пригласительное письмо председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.

Чиновник отметил, что на предстоящей встрече лидеров стран ЕС одной из главных тем станет Украина. В начале встречи выступит президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы, как всегда, подтвердим нашу непоколебимую приверженность оказанию помощи Украине. Это включает в себя продолжение работы по обеспечению подотчетности, использованию замороженных российских активов и сплочению мирового сообщества вокруг международного порядка, основанного на правилах", - написал Мишель.

По его словам, сейчас крайне важно, что страны ЕС работают над срочным увеличением объемов производства и поставок боеприпасов в Украину.

"Наша цель - обеспечить Украину 1 миллионом боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, а также обеспечить адекватное финансирование. Для этого нам необходимо принять меры по наращиванию производственного потенциала европейской оборонной промышленности", - добавил глава Европейского Совета.