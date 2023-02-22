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Генассамблея ООН завтра на спецзаседании рассмотрит "формулу мира": Sky News узнал подробности

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США, Среда 22 февраля 2023 20:27
Генассамблея ООН завтра на спецзаседании рассмотрит "формулу мира": Sky News узнал подробности Фото: Генассамблея ООН рассмотрит "формулу мира" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 23 февраля, во время специального заседания Генеральная ассамблея ООН рассмотрит "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В течение следующих трех дней международное дипломатическое внимание по отношению к Украине сосредоточится в Нью-Йорке, поскольку дипломаты из 193 стран-членов ООН собираются в штаб-квартире организации на Манхэттене для голосования в Генеральной ассамблее.

Экстренная специальная сессия Генеральной ассамблеи будет использована для рассмотрения резолюции по украинской "формуле мира".

По словам западных дипломатов, это попытка обеспечить как можно большую поддержку. Около 140 голосов "за" сочли бы успехом.

Ожидается, что данная резолюция будет призывать к "всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций".

Саму же сессию откроет Украина, затем выступит союзник России Белорусь, после нее уже представитель Москвы. Следом за Россией пойдет представитель Евросоюза.

Напомним, вчера премьер-министр Италии Джорджа Мэлони заявила, что считает украинскую "формулу мира" замечательной отправной точкой для поиска путей завершения войны.

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