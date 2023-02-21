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Зеленский заявил, что официально не видел от Китая ни одного "мирного плана"

Новина українською →
Украина, Вторник 21 февраля 2023 21:22
Зеленский заявил, что официально не видел от Китая ни одного "мирного плана" Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Китай пока не предоставил ни одного официального документа по так называемому "мирному плану". Поэтому Украина расчитывает на поддержку собственной "формулы мира".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время совместной конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

По его словам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел неформальный диалог со своим китайским коллегой. Во время разговора он рассказал, что у Китая есть идея соответствующего документа или резолюции.

"Мне кажется, что наш документ и наша формула мира, которую мы предложили и которую уже большое количество государств поддержало, и мы ждем, что наши инициативы поддержат и 23 числа на голосовании в ООН. Мне кажется, что важно, чтобы была одна позиция". Но, тем не менее, официального документа я никакого не видел", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы все европейские государства и весь мир - Индия, Африка и Китай - также были вовлечены в то, чтобы закончилась война. Он уверен, что всем необходимо поддержать именно украинскую "формулу мира".

Напомним, советник китайского лидера Ван I на Мюнхенской конференции по безопасности анонсировал мирный план Китая для Украины, но не раскрыл подробности.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, несмотря на любой предложенный план, Украина продолжит бороться за свою свободу.

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