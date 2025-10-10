RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский призвал Европу использовать замороженные активы РФ после атаки по энергетике

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Замороженные российские активы нужно справедливо использовать на восстановление Украины. В Европе сосредоточено большинство этих средств, и от политической воли тамошних лидеров зависит скорость их направления на помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский президент сегодня говорил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Сегодня в Украине была тяжелая ночь. Очередная российская атака, снова удары по нашей энергетической системе. Россия применила более 450 дронов, десятки ракет, в том числе и баллистику. Проинформировал о последствиях этого террористического удара", - отметил он.

По словам Зеленского, сейчас в разных регионах работают ремонтные бригады, энергетики. Делается все, чтобы восстановить нормальную жизнь. Он отметил, что важно, чтобы Россия несла реальную ответственность за то, что затягивает эту войну и пытается уничтожить жизнь.

"Обсудили, как справедливо использовать замороженные российские активы ради защиты от российской же войны и восстановления жизни в Украине. Решение, как это сделать, есть. Спасибо за поддержку. Должна быть достаточная политическая воля в Европе, ведь именно там сосредоточена большая часть этих активов. Большинство партнеров нас в этом поддерживает, и мы рассчитываем на действия", - рассказал глава Украины.

Он также добавил, что во время разговора они с Лагард договорились, что будем тесно работать вместе с другими европейскими лидерами.

Обстрел Киева 10 октября

В ночь на сегодня, 10 октября, российские оккупанты совершили массированную атаку на Киев и Украину. Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к символистике, ведь оккупанты совершили обстрел сегодня - в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году.

Враг запустил в направлении столицы беспилотники, из-за чего в городе раздавались взрывы. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 12 человек.

Основными целями врага сейчас по-прежнему остаются объекты энергетической инфраструктуры.

В Министерстве энергетики подтвердили, что российские силы снова массово атаковали энергетические объекты. Энергетики сейчас работают над тем, чтобы минимизировать последствия ударов и как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Из-за повреждения инфраструктуры в нескольких регионах уже действуют аварийные графики отключений света, чтобы сохранить работу энергосистемы и гарантировать безопасность людей.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Владимир ЗеленскийВойна России против Украины