Зеленський закликав Європу використати заморожені активи РФ після атаки по енергетиці

Український президент сьогодні говорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

"Сьогодні в Україні була важка ніч. Чергова російська атака, знов удари по нашій енергетичній системі. Росія застосувала більш ніж 450 дронів, десятки ракет, зокрема й балістику. Поінформував про наслідки цього терористичного удару", - зауважив він.

За словами Зеленського, зараз у різних регіонах працюють ремонтні бригади, енергетики. Робиться все, щоб відновити нормальне життя. Він відзначив, що важливо, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягує цю війну та намагається знищити життя.

"Обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку. Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів. Більшість партнерів нас у цьому підтримує, і ми розраховуємо на дії", - розповів глава України.

Він також додав, що під час розмови вони з Лагард омовилися, що будемо тісно працювати разом з іншими європейськими лідерами.