Зеленский призвал Европу передать Украине системы ПВО, которые "стоят без дела"

В Европе без дела стоит еще достаточно систем ПВО. Они могут обеспечить надежную защиту Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение .

Глава государства напомнил, что эта неделя принесла Украине жестокие удары РФ по Харькову, Одессе, Запорожью, а также Донецкой и Сумской областях. Фактически каждые сутки происходят удары дронов и ракет.

Зеленский отметил, что каждая встреча и каждые переговоры с партнерами, которые имеют соответствующие системы ПВО - это всегда разговор о дополнительной защите Украины от российского террора. И наша страна продолжит убеждать партнеров.

"Здесь, в Европе, на континенте, достаточно еще систем ПВО, которые могут обеспечить Украине действительно надежную защиту. И это нельзя понять - когда ПВО просто стоит. Стоит без дела тогда, когда каждая система может спасти сотни, а то и тысячи жизней . Мы продолжим убеждать наших партнеров", - резюмировал президент.