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Зеленський закликав Європу передати Україні системи ППО, які "стоять без діла"

Субота 09 листопада 2024 20:15
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Зеленський закликав Європу передати Україні системи ППО, які "стоять без діла" Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Європі без діла стоїть ще достатньо систем ППО. Вони можуть забезпечити надійний захист України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

Глава держави нагадав, що цей тиждень приніс Україні жорстокі удари РФ по Харкову, Одесі, Запоріжжю, а також Донецькій та Сумській областях. Фактично щодобово відбуваються удари дронів та ракет.

Зеленський зазначив, що кожна зустріч та кожні перемовини з партнерами, які мають відповідні системи ППО - це завжди розмова про додатковий захист України від російського терору. І наша країна продовжить переконувати партнерів.

"Тут, у Європі, на континенті, достатньо ще систем ППО, які можуть забезпечити Україні справді надійний захист. І це не можна зрозуміти - коли ППО просто стоїть. Стоїть без діла тоді, коли кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Ми продовжимо переконувати наших партнерів", - резюмував президент.

Нагадаємо, до у цьому ж зверненні Володимир Зеленський повідомив, що Україна нарощує власне виробництво озброєння. Зокрема, у 2024 році країна перетнула позначку в 100 ракет.

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