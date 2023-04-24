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Поражение России - гарантия нормальной жизни. Кулеба призвал ЕС усилить поставки ВСУ

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Понедельник 24 апреля 2023 14:01
Поражение России - гарантия нормальной жизни. Кулеба призвал ЕС усилить поставки ВСУ Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Поражение России является гарантией нормальной жизни для Европы. Безопасность последней зависит от скорости и объемов снабжения оружием, а также боеприпасов нашим воинам для восстановления территориальной целостности Украины и справедливого мира.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время Совета министров иностранных дел ЕС, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Поражение России - это гарантия нормальной жизни для Европы. Сейчас нет никакой более важной задачи. Для ее достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее", - заявил министр.

Как отметил Кулеба, самые высокие шансы на победу у той стороны, которая обладает лучшей логистикой, в связи с чем ЕС должен ускорить поставки нашим воинам, чтобы обеспечить определяющее преимущество Украины на поле боя.

"У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений. Эта цель сейчас зависит от скорости ваших решений и их воплощения. Давайте уберем все бумажные стены. Преодолим все процедурные препятствия. Ускорим каждый процесс. Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины", - добавил Кулеба во время обращения.

В частности, министр перечислил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные нужды:

  • в краткосрочной перспективе

Больше бронированной техники, танков, артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов. Важно укрепить ПВО Украины, интегрировать ее с соседними странами ЕС, а также сделать возможным предоставление Украине боевой авиации и безотлагательно начать обучение украинских пилотов на F-16;

  • в среднесрочной перспективе

Увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продолжить и расширить программы обучения украинских военных, увеличить объемы производства боеприпасов и покрыть потребности ВСУ;

  • в долгосрочной перспективе

Сосредоточиться на развитии общей политики обороны, которая будет включать Украину как неотъемлемую составляющую.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что министр Кулеба недавно объяснил, что означает настоящий мир для Украины.

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