Зеленский заинтриговал новым оружием от Трампа: возможно, получим что-то большее

Глава государства отметил, что Украина никогда первой не атаковала объекты гражданской инфраструктуры РФ, а только отвечала на удары агрессора. Около года назад у украинских защитников не было возможностей отвечать, и тогда удары оккупантов приводили к блэкаутам.

По словам Зеленского, Украина потенциально может применять столько же дронов в день, сколько Россия (около 500-600 единиц). Но все упирается в финансирование.

Он отметил, что если Украине удастся выйти на такие показатели в контексте применения беспилотников, то у россиян появятся вопросы к российскому диктатору Владимиру Путину.

"До этого мы использовали только наши системы вооружения. После моей встречи с президентом США мы, возможно, будем иметь что-то большее", - заинтриговал президент.