Зеленский заинтриговал новым оружием от Трампа: возможно, получим что-то большее

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина после встречи с США на уровне лидеров может получить новую помощь в контексте дальнобойных ударов. Какую именно - пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского в Дании.

Глава государства отметил, что Украина никогда первой не атаковала объекты гражданской инфраструктуры РФ, а только отвечала на удары агрессора. Около года назад у украинских защитников не было возможностей отвечать, и тогда удары оккупантов приводили к блэкаутам. 

По словам Зеленского, Украина потенциально может применять столько же дронов в день, сколько Россия (около 500-600 единиц). Но все упирается в финансирование. 

Он отметил, что если Украине удастся выйти на такие показатели в контексте применения беспилотников, то у россиян появятся вопросы к российскому диктатору Владимиру Путину. 

"До этого мы использовали только наши системы вооружения. После моей встречи с президентом США мы, возможно, будем иметь что-то большее", - заинтриговал президент. 

Слухи о Tomahawk

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке призвал к передаче украинским защитникам дальнобойных ракет Tomahawk.

Сам глава украинского государства рассказал, что Украина передала США все запросы по вооружению, но подтверждать слухи о Tomahawk он не стал.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтон обсуждает поставки Украине таких ракет, но окончательное решение должен принять только президент Дональд Трамп.

Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине