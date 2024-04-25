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Зеленский о защите неба над Украиной странами Запада: вопрос не почему, а когда

Киев, Четверг 25 апреля 2024 17:55
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Зеленский о защите неба над Украиной странами Запада: вопрос не почему, а когда Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У западных союзников есть возможность закрыть небо Украины от российских ракет и дронов, как это было в случае Израиля. Такие меры нужны для защиты гражданских.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News.

Глава государства напомнил, что недавно западные союзники объединились для защиты граждан Израиля после того, как Иран попытался атаковать страну.

По словам Зеленского, если Украина и государства Запада хотят быть настоящими союзниками, то такая же защита нужна для украинской территории. Украина нуждается в воздушном щите, чтобы сохранить жизни мирных граждан.

При этом защита солдат ВСУ, как отметил президент, будет осуществляться при помощи пакетов военной помощи - западной противовоздушной обороны и самолетов.

"Если у наших союзников есть возможность - и в случае с Израилем мы это увидели - значит, если наши союзники могут обезопасить нас, закрыть наше небо, то вопрос не почему, вопрос - когда", - подчеркнул Зеленский.

Защита Израиля от атаки Ирана

Напомним, в ночь на с 13 на 14 апреля Иран задействовал сотни ракет - баллистических и крылатых - и дронов в попытке ударить по Израилю. Почти все воздушные цели были уничтожены.

Примечательно, что Израилю в защите от дронов и ракет помогали страны Запада - они также сбивали цели.

После этого стал актуальным вопрос о том, почему такую помощь не предоставляют Украине.

В Госдепе США уже назвали ряд причин, почему американские военные не помогают ВСУ сбивать ракеты и дроны.

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