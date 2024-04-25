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Зеленський про захист неба над Україною країнами Заходу: питання не чому, а коли

Київ, Четвер 25 квітня 2024 17:55
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Зеленський про захист неба над Україною країнами Заходу: питання не чому, а коли Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Західні союзники мають можливість закрити небо України від російських ракет і дронів, як це було у випадку Ізраїлю. Такі заходи необхідні захисту цивільних.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News.

Глава держави нагадав, що нещодавно західні союзники об'єдналися задля захисту громадян Ізраїлю після того, як Іран спробував атакувати країну.

За словами Зеленського, якщо Україна та держави Заходу хочуть бути справжніми союзниками, то такий самий захист потрібний для української території. Україна потребує повітряного щита, щоб зберегти життя мирних громадян.

При цьому захист солдат ЗСУ, як зазначив президент, здійснюватиметься за допомогою пакетів військової допомоги - західної протиповітряної оборони та літаків.

"Якщо у наших союзників є можливість - і у випадку з Ізраїлем ми це побачили - значить, якщо наші союзники можуть убезпечити нас, закрити наше небо, то питання не чому, питання - коли", - наголосив Зеленський.

Захист Ізраїлю від атаки Ірану

Нагадаємо, в ніч проти 13 на 14 квітня Іран задіяв сотні ракет - балістичних і крилатих - і дронів у спробі вдарити по Ізраїлю. Майже всі повітряні цілі було знищено.

Примітно, що Ізраїлю у захисті від дронів та ракет допомагали країни Заходу - вони також збивали цілі.

Після цього стало актуальним питання, чому таку допомогу не надають Україні.

У Держдепі США вже назвали низку причин, чому американські військові не допомагають ЗСУ збивати ракети та дрони.

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