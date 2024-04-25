Зеленський про захист неба над Україною країнами Заходу: питання не чому, а коли

Західні союзники мають можливість закрити небо України від російських ракет і дронів, як це було у випадку Ізраїлю. Такі заходи необхідні захисту цивільних.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News.

Глава держави нагадав, що нещодавно західні союзники об'єдналися задля захисту громадян Ізраїлю після того, як Іран спробував атакувати країну.

За словами Зеленського, якщо Україна та держави Заходу хочуть бути справжніми союзниками, то такий самий захист потрібний для української території. Україна потребує повітряного щита, щоб зберегти життя мирних громадян.

При цьому захист солдат ЗСУ, як зазначив президент, здійснюватиметься за допомогою пакетів військової допомоги - західної протиповітряної оборони та літаків.

"Якщо у наших союзників є можливість - і у випадку з Ізраїлем ми це побачили - значить, якщо наші союзники можуть убезпечити нас, закрити наше небо, то питання не чому, питання - коли", - наголосив Зеленський.