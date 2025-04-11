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Зеленский: защиту неба над Днепропетровской областью усилят двумя системами ПВО

Пятница 11 апреля 2025 21:45
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Зеленский: защиту неба над Днепропетровской областью усилят двумя системами ПВО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует усилить противовоздушную оборону в Днепропетровской области. Там установят системы ПВО NASAMS.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с общинами Днепропетровской области.

Новые системы ПВО

Он рассказал, что сегодня провел важное совещание об усилении противовоздушной обороны Днепропетровской области. Это сложная миссия, робота над которой идет.

"И в ближайшее время, я думаю, мы двумя системами сможем усилить регион. Не буду говорить, какие конкретные места, потому что информация непублична", - добавил он.

РЭБ

По словам Зеленского, Кабмин также должен поддержать решение о выделении около 600 миллионов гривен на системы радиоэлектронной борьбы для Днепропетровской области.

"Будет Днепропетровская область очень сильно усилена системами РЭБ", - рассказал президент.

Президент заверил, что украинские власти максимально добиваются того, чтобы обеспечить Днепропетровскую и другие области самыми сильными системами ПВО.

"Мы будем вкладывать 11 млрд на то, чтобы усилить нашу страну новыми техническими средствами. И поэтому я сказал, что 540 (тысяч гривен - ред.) здесь будет, и это в первую очередь. Это системы РЭБ, которые будут работать. Это не замещение того, что есть, но, к сожалению, есть технологический прогресс у врага также. И поэтому мы боремся новыми установками", - уточнил он.

Президент добавил, что прорабатывается усиление защиты Днепропетровской областью самолетами, вертолетами, системами ПВО типа NASAMS.

"Мы понимаем даже даты, мы просто не можем об этом публично говорить", - подчеркнул Зеленский.

Удары по Днепропетровской области

Напомним, 4 апреля российские оккупанты ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Там погибли 19 человек, девять из которых - дети.

При этом вчера, 10 апреля, оккупанты ударили баллистикой по Днепру. Ракета прилетела по складам компании "Биосфера". Погиб 42-летний мужчина, были пострадавшие.

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Владимир Зеленский Днепропетровская область ПВО Война в Украине
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