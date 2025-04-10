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Прилет по складам компании "Биосфера", есть погибший: главное об ударе по Днепру

Днепр, Четверг 10 апреля 2025 19:55
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Прилет по складам компании "Биосфера", есть погибший: главное об ударе по Днепру Фото: Россия ударила по складам в Днепре (facebook.com/andreyzdesenko)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты атаковали ракетой склады компании "Биосфера" в Днепре. В результате обстрела известно о пострадавших и погибшем.

Более детально о том, что известно о ракетном ударе России по Днепру, - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Куда "прилетела" ракета, которую запустила Россия?
  • Какое вооружение оккупанты могли применить для удара?
  • Сколько мирных жителей пострадало и погибло из-за атаки россиян?

"Прилет" по складам

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что оккупанты "влупили" ракетой по складу салфеток и памперсов.

"Это - террор. Ничем неприкрытый террор… Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам", - добавил он.

В свою очередь директор Biosphere Corporation Андрей Здесенко подтвердил, что оккупанты ударили по складам его компании.

"Сегодня прямым попаданием была полностью уничтожена часть наших складов Biosphere Corporation в Днепре. Сейчас работаем над ликвидацией пожара, чтобы не дать огню распространиться на наши производства", - подчеркнул Здесенко.

Прилет по складам компании &quot;Биосфера&quot;, есть погибший: главное об ударе по ДнепруФото: последствия удара России по Днепру (dnipr.gp.gov.ua)

Россия заявляет о якобы атаке на "военный объект", который производит стратегическую продукцию. Но, по словам директора Biosphere Corporation, на самом деле его компания производит подгузники, влажные салфетки, чай, фольгу, пергамент для Пасхи.

"Я понимаю, что это "ужасная угроза для России", но которая, к сожалению, стоила жизни нашего сотрудника", - добавил он.

Здесенко подчеркнул, что на месте работают спасатели, пожарные и медики. Они занимаются поиском людей, ликвидацией последствий пожара и оценкой масштаба потерь.

Чем могла ударить РФ

Взрывы жители Днепра услышали около 16:00. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что город находился под ракетной атакой. Начался масштабный пожар.

При этом в 16:03 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения россиянами баллистики с юго-восточного направления.

Позже военные зафиксировали скоростную цель возле Днепра.

Пока что официальные лица не уточняют, какую именно ракету использовала Россия.

Погибшие и пострадавшие

По состоянию на сейчас известно, что из-за удара России по складам Biosphere Corporation пострадали по меньшей мере шесть человек. Как минимум пятерых госпитализировали.

Прилет по складам компании &quot;Биосфера&quot;, есть погибший: главное об ударе по Днепру

Фото: последствия удара России по складу в Днепре (facebook.com/andreyzdesenko)

"Женщина 55 лет в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней тяжести. Один человек погиб", - рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

При этом, по его словам, из-за атаки погиб 42-летний мужчина.

При подготовке материала использовались: Telegram-каналы мэра Днепра Бориса Филатова и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, а также Facebook-страница директора Biosphere Corporation Андрея Здесенко.

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