Зеленский заговорил о "неожиданностях" в отношениях с США: хочет обсудить две темы

В отношениях между Украиной и США возникло много неожиданностей. Это не соответствует партнерству между странами.
Об этом во время визита в Лондон заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Глава украинского государства во время выступления с премьером Британии Энди Бернемом подчеркнул, что Украина готова к "любому виду прекращения огня".
Отдельно он обратил внимание, что Россия сегодня массированно атакует Украину, также возникли "некоторые трудности".
"Я хочу обсудить с ними (американцами - ред.) Starlink и разведданные. Я имею в виду, что есть много разных неожиданностей, на которые нельзя рассчитывать, когда у вас партнерские отношения. А мы рассчитываем на партнерство с Соединенными Штатами. Мы просто хотим быть очень честными, предельно ясными и оставаться сильными партнерами", - подчеркнул Зеленский.
В свою очередь глава британского правительства рассказал, что его страна ускоряет поставки средств противовоздушной обороны в Украину.
Напомним, на прошлой неделе американские власти договорились с Москвой о поставках российского дизеля. По этой причине часть санкций против РФ была приостановлена.
Также, согласно слухам в СМИ, Вашингтон пригрозил остановить обмен разведданными с Киевом в случае, если украинские защитники продолжат наносить удары по российским НПЗ.
Только вчера, 13 октября, президент США Дональд Трамп заверял, что обмен разведданными не прекращали.
При этом сегодня стало известно, что американцы ограничили работу в Украине "военного пакета" Starlink. По данным источников РБК-Украина, Минобороны уже контактирует с Вашингтоном по этому вопросу.