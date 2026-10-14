Зеленський заговорив про "несподіванки" у відносинах із США: хоче обговорити дві теми

У відносинах між Україною та США виникло багато несподіванок. Це не відповідає партнерству між країнами.
Про це під час візиту до Лондона заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Голова української держави під час виступу з прем'єром Британії Енді Бернемом наголосив, що Україна готова до "будь-якого виду припинення вогню".
Окремо він звернув увагу, що Росія сьогодні масовано атакує Україну, також виникли "деякі труднощі".
"Я хочу обговорити з ними (американцями - ред.) Starlink та розвіддані. Я маю на увазі, що є багато різних несподіванок, на які не можна розраховувати, коли у вас партнерські відносини. А ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути дуже чесними, гранично ясними і залишатися сильними партнерами", - підкреслив Зеленський.
У свою чергу голова британського уряду розповів, що його країна прискорює постачання засобів протиповітряної оборони в Україну.
Нагадаємо, минулого тижня американська влада домовилася з Москвою про постачання російського дизеля. З цієї причини частину санкцій проти РФ було припинено.
Також, згідно з чутками у ЗМІ, Вашингтон пригрозив зупинити обмін розвідданими з Києвом у разі, якщо українські захисники продовжать завдавати ударів по російським НПЗ.
Тільки вчора, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп запевняв, що обмін розвідувальними даними не припиняли.
При цьому стало відомо, що американці обмежили роботу в Україні "військового пакету" Starlink. За даними джерел РБК-Україна, Міноборони вже контактує із Вашингтоном з цього питання.