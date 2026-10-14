Зеленський заговорив про "несподіванки" у відносинах із США: хоче обговорити дві теми

Голова української держави під час виступу з прем'єром Британії Енді Бернемом наголосив, що Україна готова до "будь-якого виду припинення вогню".

Окремо він звернув увагу, що Росія сьогодні масовано атакує Україну, також виникли "деякі труднощі".

"Я хочу обговорити з ними (американцями - ред.) Starlink та розвіддані. Я маю на увазі, що є багато різних несподіванок, на які не можна розраховувати, коли у вас партнерські відносини. А ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути дуже чесними, гранично ясними і залишатися сильними партнерами", - підкреслив Зеленський.

У свою чергу голова британського уряду розповів, що його країна прискорює постачання засобів протиповітряної оборони в Україну.

Криза у відносинах України та США

Нагадаємо, минулого тижня американська влада домовилася з Москвою про постачання російського дизеля. З цієї причини частину санкцій проти РФ було припинено.

Також, згідно з чутками у ЗМІ, Вашингтон пригрозив зупинити обмін розвідданими з Києвом у разі, якщо українські захисники продовжать завдавати ударів по російським НПЗ.