Зеленский заговорил о "неожиданностях" в отношениях с США: хочет обсудить две темы

В отношениях между Украиной и США возникло много неожиданностей. Это не соответствует партнерству между странами.

Об этом во время визита в Лондон заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Глава украинского государства во время выступления с премьером Британии Энди Бернемом подчеркнул, что Украина готова к "любому виду прекращения огня".

Отдельно он обратил внимание, что Россия сегодня массированно атакует Украину, также возникли "некоторые трудности".

"Я хочу обсудить с ними (американцами - ред.) Starlink и разведданные. Я имею в виду, что есть много разных неожиданностей, на которые нельзя рассчитывать, когда у вас партнерские отношения. А мы рассчитываем на партнерство с Соединенными Штатами. Мы просто хотим быть очень честными, предельно ясными и оставаться сильными партнерами", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь глава британского правительства рассказал, что его страна ускоряет поставки средств противовоздушной обороны в Украину.

Кризис в отношениях Украины и США

Напомним, на прошлой неделе американские власти договорились с Москвой о поставках российского дизеля. По этой причине часть санкций против РФ была приостановлена.

Также, согласно слухам в СМИ, Вашингтон пригрозил остановить обмен разведданными с Киевом в случае, если украинские защитники продолжат наносить удары по российским НПЗ.