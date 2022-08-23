Зеленський про ЗАЕС: спроби від'єднання від України були, але безуспішні

Російські окупанти намагалися від'єднати Запорізьку АЕС від енергосистеми України, але їх спроби не завершилися успіхом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в ході прес-конференції за підсумками саміту Кримської платформи.
"Спроби від'єднання ЗАЕС від українських мереж були. Ми це знаємо. Не відбулися. Будемо вірити, що вони (росіяни - ред.) почули, що це небезпека для всього світу", - підкреслив президент.
Варто зауважити, за інформацією "Енергоатому", у разі, якщо росіянам вдасться відключити генератори ЗАЕС від енергосистеми України, то їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива при знеструмленні станції. Це збільшує загрозу радіаційної катастрофи.
Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" заявили, що на Запорізькій АЕС існує ризик порушення норм радіаційної безпеки. Російські військові обстрілами пошкодили естакаду.
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