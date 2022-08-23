Зеленський про ЗАЕС: спроби від'єднання від України були, але безуспішні

Російські окупанти намагалися від'єднати Запорізьку АЕС від енергосистеми України, але їх спроби не завершилися успіхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в ході прес-конференції за підсумками саміту Кримської платформи.

"Спроби від'єднання ЗАЕС від українських мереж були. Ми це знаємо. Не відбулися. Будемо вірити, що вони (росіяни - ред.) почули, що це небезпека для всього світу", - підкреслив президент.

Варто зауважити, за інформацією "Енергоатому", у разі, якщо росіянам вдасться відключити генератори ЗАЕС від енергосистеми України, то їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива при знеструмленні станції. Це збільшує загрозу радіаційної катастрофи.