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Зеленский о ЗАЭС: попытки отсоединения от Украины были, но безуспешные

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Киев, Вторник 23 августа 2022 18:39
Зеленский о ЗАЭС: попытки отсоединения от Украины были, но безуспешные Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты пытались отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, но их попытки не завершились успехом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

"Попытки отсоединения ЗАЭС от украинских сетей были. Мы это знаем. Не состоялись. Будем верить, что они (россияне - ред.) услышали, что это опасность для всего мира", - подчеркнул президент.

Стоит заметить, по информации "Энергоатома", в случае, если россиянам удастся отключить генераторы ЗАЭС от энергосистемы Украины, то их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива при обесточивании станции. Это увеличивает угрозу радиационной катастрофы.

Напомним, ранее в "Энергоатоме" заявили, что на Запорожской АЭС существует риск нарушения норм радиационной безопасности. Российские военные обстрелами повредили эстакаду.

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС Война России против Украины
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