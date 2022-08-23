Зеленский о ЗАЭС: попытки отсоединения от Украины были, но безуспешные

Российские оккупанты пытались отсоединить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины, но их попытки не завершились успехом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

"Попытки отсоединения ЗАЭС от украинских сетей были. Мы это знаем. Не состоялись. Будем верить, что они (россияне - ред.) услышали, что это опасность для всего мира", - подчеркнул президент.

Стоит заметить, по информации "Энергоатома", в случае, если россиянам удастся отключить генераторы ЗАЭС от энергосистемы Украины, то их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива при обесточивании станции. Это увеличивает угрозу радиационной катастрофы.