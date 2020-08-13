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МЗС рекомендує українцям не їхати в Білорусь

Білорусь, Четвер 13 серпня 2020 10:49
МЗС рекомендує українцям не їхати в Білорусь
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Таку рекомендацію дав глава МЗС у ході брифінгу

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Білорусі. У країні з 9 серпня тривають протести після виборів президента республіки.

Про це в ході брифінгу сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Наживо з МЗС. Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 13 серпня 2020 р.

Він зазначив, що оскільки ситуація у Білорусі залишається напруженою, вчора міністерство дало рекомендацію громадянам, які вже перебувають на території республіки, проявляти підвищену увагу та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях та акціях протесту.

"Сьогодні МЗС видає нову рекомендацію громадянам України - утриматися від поїздок до республіки Білорусь до стабілізації ситуації та подальших оголошень", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше правозахисні і громадські організації України оприлюднили відкриту заяву з приводу затримання українських журналістів Євгена Васильєва та Костянтин Реуцького в Мінську: вони закликають владу Білорусі негайно звільнити українців.

Як писало РБК-Україна, Реуцького та Васильєва затримали 12 серпня у Мінську, швидше за все, за зйомку затримання іншої людини силовиками.

Незабаром МЗС відреагувало на затримання українських журналістів, повідомивши, що їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

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