МЗС рекомендує українцям не їхати в Білорусь

Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таку рекомендацію дав глава МЗС у ході брифінгу

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Білорусі. У країні з 9 серпня тривають протести після виборів президента республіки.

Про це в ході брифінгу сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що оскільки ситуація у Білорусі залишається напруженою, вчора міністерство дало рекомендацію громадянам, які вже перебувають на території республіки, проявляти підвищену увагу та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях та акціях протесту.

"Сьогодні МЗС видає нову рекомендацію громадянам України - утриматися від поїздок до республіки Білорусь до стабілізації ситуації та подальших оголошень", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше правозахисні і громадські організації України оприлюднили відкриту заяву з приводу затримання українських журналістів Євгена Васильєва та Костянтин Реуцького в Мінську: вони закликають владу Білорусі негайно звільнити українців.

Як писало РБК-Україна, Реуцького та Васильєва затримали 12 серпня у Мінську, швидше за все, за зйомку затримання іншої людини силовиками.

Незабаром МЗС відреагувало на затримання українських журналістів, повідомивши, що їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.