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Правозахисники закликають звільнити затриманих у Мінську українських журналістів

Мінськ, Четвер 13 серпня 2020 04:16
Правозахисники закликають звільнити затриманих у Мінську українських журналістів
Фото: Васильєв та Рєуцький (hromadske.ua)
Автор: Инна Собора

Наголошують, що вони не причетні до жодних заворушень

Правозахисні та громадські організації України оприлюднили відкриту заяву щодо затримання українських журналістів Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького в Мінську. Владу Білорусі закликають негайно звільнити українців.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці правозахисного центру "Дія".

Наголошується, що затримання відбувалось із застосуванням надмірної сили і очевидно спричинило українцям тілесні ушкодження і шкоду здоров’ю. Наразі їхнє місце перебування невідоме, зв’язок із ними відсутній.

"Ми, українські правозахисні та громадські організації, вимагаємо від білоруської влади негайно та безумовно звільнити громадян України, українських правозахисників Євгена Васильєва, координатора Благодійного фонду Восток SOS, та Костянтина Рєуцького, голову правління Освітнього Дому прав людини в Чернігові, виконавчого директора Благодійного фонду Восток SOS", - йдеться в заяві.

Зазначається, що українці на законних підставах перебували на території Білорусі і не вчиняли жодних протиправних дій.

Також від білоруської влади вимагають проінформувати Посольство України в Білорусі про місце перебування Васильєва та Реуцького, а також підстави їхнього затримання.

Водночас, редакція hromadske, від якої журналісти працювали в Білорусі на момент затримання, уточнює, що українці працювали без акредитації, оскільки білоруська влада її не видала.

"Наші колеги пробули в країні менш як добу і встигли підготувати один матеріал, який був опублікований на нашому сайті цього ж дня. Ми запевняємо, що ані Євген Васильєв, ані Костянтин Рєуцький не готували і ніколи не були причетні до жодних заворушень ані в Білорусі, ані в будь-якій іншій країні", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Ревуцького та Васильєва затримали 12 серпня в Мінську, скоріш за все, за зйомку затримання іншого чоловіка силовиками.

Незабаром Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських журналістів, повідомивши, що їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

В Білорусі стосовно затриманих журналістів порушили кримінальну справу, звинувативши у підготовці масових заворушень.

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