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Кабмін погодив відставку очільника Кіровоградської області

Новини » Політика     25.06.2020 - 14:56
Кабмін погодив відставку очільника Кіровоградської області
Фото: Андрій Балонь (facebook com andriibalon)

Рішення про відставку Балоня ухвалили на засіданні уряду

Кабінет міністрів України сьогодні, 25 червня, погодив відставку Андрій Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Причини відставки не оголошувались.

Рішення про відставку Балоня ухвалили на засіданні уряду, передає РБК-Україна.

Про відставку голови Кіровоградської ОДА повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"По областях. Погодження звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації", - заявив він.

Зазначимо, Балоня призначили на посаду голови Кіровоградської ОДА у жовтні 2019 року. До цього Балонь був заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, у лютому у відставку подав голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель через протести на фоні евакуації українців з китайського Уханя.

Новим головою Тернопільської ОДА призначили Володимира Труша.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОбластная государственная администрацияотставкаКропивницька область
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