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Посол ФРН щодо вступу України в НАТО: у альянсу проблеми з країнами, де є війна

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Україна, Субота 26 червня 2021 16:31
Посол ФРН щодо вступу України в НАТО: у альянсу проблеми з країнами, де є війна Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (twitter.com)
Автор: Юлія Струк

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен пояснила, чому НАТО не бере нашу державу до альянсу. За її словами, НАТО завжди мав проблеми з країнами, де є війна.

Про це посол розповіла в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

Вона підкреслила, що НАТО співпрацює з Україною буквально кожен день.

"Думаю, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують українські амбіції стати членом НАТО. Але це станеться не завтра, оскільки це буде політичне рішення. НАТО завжди мала проблеми з країнами, де є війна. Бо одна з переваг НАТО - п’ята стаття Вашингтонського договору. І всі бояться бути з Росією в прямій війні", - заявила посол.

Диппредставник відповіла на питання, чому альянс узяв під свою парасольку країни Балтії, хоча російський міністр закордонних справ Євген Примаков заявляв, що Росія цього не допустить.

"Це було політичне рішення, маленьке вікно можливостей. Я впевнена, що для України воно також колись відкриється. І треба зараз добре працювати, щоби підготувати Україну до цього моменту", - пояснила Фельдгузен.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що на сьогодні багато країн НАТО тримають Україну на відстані. І українська сторона почасти в цьому сама винна.

Як писало РБК-Україна, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна є країною-претендентом на членство в альянсі, але для вступу повинна зробити більше для реалізації всіх реформ.

А у Франції прямо заявили, що ще не склалися умови для вступу України до НАТО.

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