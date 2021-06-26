Посол ФРН щодо вступу України в НАТО: у альянсу проблеми з країнами, де є війна

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен пояснила, чому НАТО не бере нашу державу до альянсу. За її словами, НАТО завжди мав проблеми з країнами, де є війна.

Вона підкреслила, що НАТО співпрацює з Україною буквально кожен день.

"Думаю, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують українські амбіції стати членом НАТО. Але це станеться не завтра, оскільки це буде політичне рішення. НАТО завжди мала проблеми з країнами, де є війна. Бо одна з переваг НАТО - п’ята стаття Вашингтонського договору. І всі бояться бути з Росією в прямій війні", - заявила посол.

Диппредставник відповіла на питання, чому альянс узяв під свою парасольку країни Балтії, хоча російський міністр закордонних справ Євген Примаков заявляв, що Росія цього не допустить.

"Це було політичне рішення, маленьке вікно можливостей. Я впевнена, що для України воно також колись відкриється. І треба зараз добре працювати, щоби підготувати Україну до цього моменту", - пояснила Фельдгузен.