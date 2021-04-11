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У Німеччині двоє політиків від консерваторів готові боротися за посаду канцлера

Новость на русском → Берлін, Неділя 11 квітня 2021 22:24
У Німеччині двоє політиків від консерваторів готові боротися за посаду канцлера Фото: на посаду канцлера Німеччини претендують два консерватора (pexels.com)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер і глава уряду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет готові очолити передвиборчий список консерваторів як кандидати на посаду канцлера Німеччини. Вибори до Бундестагу відбудуться у вересні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вони готові повести блок сестринських консервативних партій Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) на майбутніх парламентських виборах.

"Ми заявили про нашу готовність виставити свої кандидатури на посаду канцлера. Наша мета в ситуації, в якій перебуває країна, враховуючи те, що канцлер залишає посаду - забезпечити наскільки можливо єдність між ХДС і ХСС, оскільки на кону стоїть дуже багато", - заявив Зедер.

За його словами, він і Лашет мали відверту і дружню бесіду, яка не була остаточною. Політики вирішили, що обидва готові зайняти цю посаду.

Нагадаємо, глава уряду землі Північний Рейн - Вестфалія 59-річний Армін Лашет обраний головою правлячої партії Німеччини. Рішення прийнято на з'їзді партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Крім того, у новорічному зверненні Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що більше не буде балотуватися в канцлери Німеччини. Вона займає цю посаду з 2005 року. До 2018 року вона очолювала партію ХДС.

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