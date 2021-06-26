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Чому Німеччина відмовляє Україні в наданні зброї: відповідь посла

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Київ, Субота 26 червня 2021 13:39
Чому Німеччина відмовляє Україні в наданні зброї: відповідь посла Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен пояснила, чому німецьке керівництво відмовляється надати українській стороні зброю. Німці обережно ставиться до питання надання зброї Східній Європі через виховання з ідеєю, що "німецької зброї тут ніколи не буде".

Про це посол розповіла в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За її словами, "для Німеччини історично Східна Європа - особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде".

"Вчора (22 червня, - ред.) була символічна дата - 80-річчя нападу Німеччини на Радянський Союз. Для нас усе це дуже складно. І треба знайти і в Бундестазі, і в уряді більшість, аби змінити думку щодо зброї для цього регіону. Це справді складно", - зазначила посол.

На слова журналіста про те, що Німеччина продає багато зброї Єгипту та іншим країнам Близькосхідного регіону, які беруть участь у конфлікті у Ємені, Фельдгузен сказала, що "це не Східна Європа".

Нагадаємо, голова МЗС Німеччини Гайко Маас виключив поставки зброї Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року не надавала військову допомогу.

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