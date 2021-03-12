Зеленський: забудьте про те, що Україна забуде про Крим

Президент Володимир Зеленський прокоментував затвердження Радою нацбезпеки і оборони державної Стратегії деокупації Криму. Глава держави порадив забути, що Україна забуде про окупований Росією Крим.
Про це йшлося у його відеозверненні.
"Затверджено державну Стратегію деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Тим, хто на щось розраховував, можу сказати: забудьте про те, що Україна забуде про Крим", - заявив президент.
Зеленський додав, що потрібно також розібратися з питанням: хто створив умови для окупації Криму.
"Водночас, коли ми говоримо про деокупацію, логічно також розібратись: хто і як створив умови для окупації? І мова не лише про 2014 рік, але і про ухвалення так званих Харківських угод", - наголосив він.
Нагадаємо, державну Стратегію деокупації Криму затвердили на вчорашньому засіданні РНБО. Секретар РНБО розповів, що ця стратегія буде публічною та матиме офіційний переклад.
Крім того, вчора РНБО доручила Службі безпеки перевірити обставини ратифікації Харківських угод про продовження терміну перебування російського флоту в Україні.
Як писало РБК-Україна, сьогодні в рамках розслідування щодо Харківських угод СБУ порушила кримінальну справу за фактом державної зради.